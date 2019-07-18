لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الليرة التركية اليوم الخميس، بعد قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35"، بسبب استلامها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

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وجرى تداول العملة التركية عند 5.6860 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أغلقت تعاملات الأربعاء عند 5.6840 ليرة.

وتعرضت العملة التركية هذا العام للضغوطات بسبب تهديدات واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا، حليفتها في حلف الشمال الأطلسي، إذا اشترت الصواريخ الروسية.

وعلق إسيك أوكتي الخبير الاستراتيجي في مصرف "باريبا" على القرار الأمريكي قائلا، إن "البيان الصادر من البنتاغون الأربعاء بشأن استبعاد أنقرة من برنامج "إف-35" كان أكثر اعتدالا مما كان متوقعا".

وأضاف: "من المؤكد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أنقرة، لكن كان من المحتمل أن يصدر البنتاغون بيانا أكثر حدة، حيث تم استخدام لهجة إيجابية، ما يشير إلى أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ستستمر".

وأعلن البنتاغون الأربعاء استبعاد تركيا من برنامج "إف-35"، مضيفا أن "أنقرة ستفقد وظائف وفرصا اقتصادية في المستقبل".

المصدر: "رويترز"