السعودية.. الآثار المتوقعة من قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة

أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للاعتبارات التي يقدرها.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن هذا القرار من المتوقع أن يخلق ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة.

كذلك سيخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وسيساهم في نمو النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16% وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%.

وكذلك زيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تتراوح من 9% إلى 11%، وبما يعادل 68 مليار ريال سعودي (نحو 18.3 مليار دولار) سنويا، إضافة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.2%.

ورفع حجم الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 90 إلى 100 مليار ريال سعودي سنويا، كذلك ستساهم في خفض معدلات التضخم.

المصدر: "الاقتصادية"