قفزة في تدفق السياح الأجانب إلى روسيا

كشفت بيانات احصائية عن قفزة في عدد السياح الأجانب، الذين قدموا إلى روسيا، بعد استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في 2018.

ووفقا للبيانات فقد نما تدفق السياح في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وأظهرت البيانات أن معظم السياح الذين زاروا روسيا خلال العام الجاري قدموا من ألمانيا وكوريا الجنوبية.

كذلك أشارت البيانات إلى متوسط مدة إقامة الضيوف الأجانب في روسيا بلغ 9 أيام، وتصدر السياح من الولايات المتحدة قائمة الأجانب الذين أقاموا لأطول فترة في روسيا بـ16 يوما، يليهم السياح من إسرائيل بـ11 يوما، فالسياح من ألمانيا بـ10 أيام.

المصدر: "نوفوستي"