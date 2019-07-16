النفط ينخفض بفعل بيانات أمريكية

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعد استئناف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك، والذي توقف بشكل مؤقت بسبب إعصار "باري"، إضافة لتوقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى مستوى قياسي.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج "برنت" بواقع 4 سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" بواقع 13 سنتا إلى 59.45 دولار للبرميل.

وشرع المنتجون يوم الاثنين في استئناف جزء من الإنتاج، الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار "باري"، والذي طال نحو 75% من حجم الإنتاج.

كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة، التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.

المصدر: "رويترز"