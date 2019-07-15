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النفط يتراجع بفعل بيانات صينية

مال وأعمال

النفط يتراجع بفعل بيانات صينية
Reuters
النفط يتراجع بفعل بيانات صينية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي لها منذ نحو 30 عاما، معززة المخاوف بشأن الطلب من قبل أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينيتش جرى تداول مزيج "برنت" عند 66.57 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.2%، في حين انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 59.97 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعدما سجل الخامان الأسبوع الماضي أكبر مكاسبهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بفعل التخفيضات في إنتاج النفط الأمريكي، والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، منسجما مع توقعات المحللين، مع تراجع الطلب في الداخل والخارج تحت وطأة الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

المصدر: "رويترز"

 

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