سيئول تحيل قضية خلافها مع طوكيو بشأن الصادرات إلى منظمة التجارة العالمية

أعلنت سيئول أن منظمة التجارة العالمية ستبحث قضية القيود التي فرضتها اليابان على تصدير مواد أساسية حساسة تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن القضية التي تهدد إمدادات الرقائق الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية على مستوى العالم، طرحت على أجندة الاجتماع الذي سيعقده المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، في 23-24 يوليو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المناقشة تجري بطلب من سيئول التي سبق أن أحالت القضية إلى مجلس التجارة بالسلع في المنظمة.

وذكرت الوزارة أن الجانب الكوري الجنوبي سيركز أثناء الاجتماع على إطلاع الأعضاء الآخرين بصورة أفضل على مخاطر الإجراء الياباني، بغية التوصل إلى أرضية مشتركة معهم بهذا الشأن.

وجاء ذلك بعد فشل سيئول وطوكيو في معالجة الخلاف بينهما في مفاوضات جرت، يوم الجمعة، بخصوص القيود التي فرضتها اليابان على تصدير مواد أساسية في وقت سابق من الشهر الجاري، ما اعتبرته كوريا أمرا يحمل صبغة سياسية، في ظل العلاقات المعقدة أصلا بين الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: يونهاب