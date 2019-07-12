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الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على التجارة الصينية

مال وأعمال

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على التجارة الصينية
Reuters
الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على التجارة الصينية
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كشفت بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات الصين شهدت انخفاضا كبيرا مؤخرا تزامنا مع تراجع الواردات، وذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن، التي بدأت آثارها تظهر بوضوح.

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وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، إن مبيعات الصين في الخارج تراجعت بنسبة 1.3 % الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 1.1 % في مايو.

فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بعد تراجع نسبته 8.5% في الشهر الذي سبقه.

ورغم هذا التراجع فأن الصين سجلت فائضا تجاريا بقيمة 50.98 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع فائض بقيمة 41.66 مليار دولار في مايو.

المصدر: "أ ف ب"

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