كشف وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، عن وجود مشروعين سياحيين روسيين يجري تنفيذهما على الساحل السوري​​​.

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وقال مرتيني في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "هناك عقد موقع مع شركة (أولمبيك) في محافظة اللاذقية لإقامة مجمع سياحي من فئة 4 نجوم يضم فعاليات سياحية وتجارية وترفيهية متنوعة، حيث بدأت الشركة بتنفيذ الأعمال ويتم التواصل مع الشركة للإنجاز ووضع المشروع بالاستثمار".

أما المشروع الثاني بحسب وزير السياحة السوري فيتمثل بـ"المنارة السياحية في محافظة طرطوس، حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل المجمع القائم وتطوير الموقع العام لإقامة منتجع وشاليهات وفعاليات متنوعة، حيث يتم العمل بوتيرة عالية لوضع المشروع في الاستثمار".

وعلى صعيد متصل، قال الوزير إن تدفق السياح العرب والأجانب إلى سوريا شهد زيادة بنسبة 76% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"