السعودية تشهر سلاح "المعاملة بالمثل"!

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للجمارك في المملكة بدأت في تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" إزاء واردات الدول التي تضع عراقيل غير قانونية أمام المنتجات السعودية.

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ولفتت صحيفة "عكاظ" أن الرياض ستعامل بالمثل الدول التي تضع شروطا أو قيودا على المنتجات السعودية بطريقة مخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.

ووفق قرار الجمارك السعودية، فسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يناسب "الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، دون أن تترتب عليها أية تبعات قانونية على المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار".

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصدر مطلع قوله: "إن هذه الخطوة تأتي بعد أن قدم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عرضا شاملا لمجلس الوزراء بعنوان «التصدير في المملكة: الوضع الراهن والتحديات والخطوات التالية".

المصدر: عكاظ