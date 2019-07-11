أكد الأمير السعودي تركي الفيصل، قوة وجاذبية اقتصاد بلاده، الأمر الذي تؤكده الأرقام والبيانات المحلية والدولية، علاوة على أنها تستضيف العام المقبل قمة العشرين لأقوى اقتصادات العالم.

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وقال الأمير المخضرم في كلمة ألقاها في الدورة الـ13 لمنتدى المجموعة المالية ""بي إم جي" بمقر بورصة لندن: "المملكة تعيش نهضة شاملة وقوية ومتوثبة للمستقبل في جميع المجالات، وهناك فرص رائعة لمشاركة جميع الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع المملكة وتعاونها مع نظرائها في المملكة".

وأجمع عدد من المختصين والمهتمين في المجال المالي والاستثماري في هذا المنتدى الذي حضره عدد من مديري الشركات المالية والتجارية السعودية والبريطانية، على "قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمار الأجنبي والفرص المتاحة في ضوء برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية الـ13".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مشاركين بالمنتدى تأكيدهم أن "خطط المملكة ستتيح للشركات البريطانية الإسهام الفاعل في مشاريع المملكة في مختلف مجالاتها، وخاصة البنية التحتية ومشاريع نيوم والقدية وبناء المدارس والمستشفيات والتعليم والصناعة ونقل التقنية، إضافة إلى قطاع الخدمات والإدارة والمالية والتكنولوجيا ، حيث تمتلك الشركات البريطانية خبرة واسعة في هذه المجالات".

كما أعرب متحدثون عن تفاؤلهم "بالخطط الطموحة التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، مثل مطار خليج نيوم، وانطلاق المراحل الأولية في تلك المشاريع الضخمة التي ستحتاج من الشركات المتقدمة والمتخصصة الدخول بشكل مستقل أو بشراكات مع الشركات السعودية، أو عبر تحالف بين عدة شركات، للإسهام بشكل فعال في تنفيذ تلك المشاريع".

إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم جي" المالية، باسل بن محمد الغلاييني، إلى أهمية "مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ونخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للعديد من الشركات العائلية والمساهمة السعودية في عدة قطاعات، إضافة لأعضاء من فريق بورصة لندن، بهدف استعراض نشاطات وإنجازات هذه الشركات أمام مديري الصناديق الاستثمارية لإمكانية شراء أسهمها ضمن محافظهم الاستثمارية في الأسهم".

المصدر: واس