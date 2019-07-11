ارتفاع التأمين عبر مضيق هرمز

ارتفعت أسعار التأمين على ناقلات النفط، التي تمر عبر مضيق هرمز، عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين، بعد تعرض ناقلات في مياه الخليج لهجمات.

وقال أنتوني جورني، الرئيس التنفيذي لشركة "أردمور" للملاحة، لقناة "CNBC"، إننا "كشركة شحن وجزء من صناعة الشحن العالمية نتعامل مع التهديدات على محمل الجد، والآن زاد التأمين عبر مضيق هرمز بنحو عشرة أضعاف بسبب الهجمات".

من جهته قال رئيس الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط ، باولو داميكو، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لدينا أشخاص من كل جنسية وسفن من كل دول العالم تعبر هذا الممر البحري المهم، وإذا أصبحت المياه غير آمنة، فقد تكون الإمدادات إلى العالم بأسره في خطر".

ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع نفقات التأمين في ارتفاع أسعار النفط، وفي ظل زيادة التوتر في مياه الخليج بعد هجومين على ناقلات النفط، وقيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها انتهكت مياهها الإقليمية قبالة مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز مهما لقطاع النفط، إذ يمر عبره حوالي 30% من جميع النفط الخام في العالم الذي يتم نقله عبر البحار.

المصدر: وكالات