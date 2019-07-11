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ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف من عاصفة في خليج المكسيك

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف من عاصفة في خليج المكسيك
Reuters
ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف من عاصفة في خليج المكسيك
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صعدت أسعار النفط الخميس إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع إخلاء منصات نفطية في خليج المكسيك، فيما ألقت حادثة تعرضت لها ناقلة بريطانية في الشرق الأوسط الضوء على التوترات في المنطقة.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 0.5% إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% أيضا  إلى 60.75 دولار للبرميل.

وأوقف منتجو النفط الأمريكيون نحو ثلث إنتاج النفط في خليج المكسيك الأربعاء قبل ما قد تكون إحدى أول العواصف الكبيرة لموسم أعاصير المحيط الأطلسي.

كذلك تلقت أسعار النفط دعما من مخزونات الخام الأمريكية، التي هبطت بواقع 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل، الذي توقعه المحللون.

المصدر: "رويترز"

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