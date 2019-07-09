البنك المركزي الإيراني: ضخ 5 مليارات دولار في سوق صرف العملات

أعلن مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية، عن ضخ 5 مليارات دولار من العوائد التصديرية في سوق الصرف منذ مارس الماضي ولغاية يوليو الحالي.

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وأوضح غلام رضا بناهي، في اجتماع مع رجال أعمال غرفة تجارة "تبريز"، بأنه عرض العوائد التصديرية المذكورة في منظومة "نيما" الإلكترونية المخصصة لسوق الصرف.

وشدد بناهي على ضرورة تعاون المصدرين في استرجاع العملة الأجنبية المحققة عبر العملية التصديرية، حيث يتعين توظيفها في الأعمال التجارية.

وشهدت العملة الإيرانية هبوطا حادا في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، خلال العامين الماضيين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع التضخم بنحو 30 في المئة، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي أعادتها الولايات المتحدة على طهران عقب انسحاب إدارة البيت الأبيض من الاتفاق النووي الإيراني.

وتسبب الأمر في ارتفاع الدولار بنسبة 221 في المئة أمام الريال الإيراني.

المصدر: فارس نيوز