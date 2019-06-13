 
مباشر
عاجل
روحاني تعليقا على حادثة تفجير الناقلتين: الأمن في الخليج يمثل أهمية كبرى لإيران

انخفاض الريال الإيراني بعد حادثة الناقلتين في بحر عمان

مال وأعمال

انخفاض الريال الإيراني بعد حادثة الناقلتين في بحر عمان
Reuters
انخفاض الريال الإيراني بعد حادثة الناقلتين في بحر عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzd6

تراجع سعر صرف العملة الإيرانية في السوق السوداء، الخميس، مع تصاعد التوترات في مياه الخليج، إثر تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان من قبل جهة مجهولة حتى الآن.

إقرأ المزيد
مصادر عمانية تتحدث عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان
مصادر عمانية تتحدث عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان

وجرى تداول العملة الإيرانية اليوم عند 13.6 ألف ريال للدولار، بعدما تم تداولها أمس عند مستوى 12 ألف ريال للدولار الواحد.

وجاء الهبوط بعد تعرض ناقلتي نفط اليوم لانفجارين في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران، ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تعرض ناقلات نفط بالقرب من إمارة الفجيرة، التي تعد أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، لهجمات تخريبية.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جريمة اغتصاب طفلة مسلمة وقتلها في الهند.. من المتورط؟