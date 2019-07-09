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مجلس الوزراء السعودي يشيد باتفاق "أوبك+"

مال وأعمال

مجلس الوزراء السعودي يشيد باتفاق
واس
مجلس الوزراء السعودي يشيد باتفاق "أوبك+"
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أشاد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الذي عقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات "أوبك" و"أوبك+" لتمديد خفض إنتاج النفط.

وذكر المجلس، في بيان نقلته وكالة "واس"، أن تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية مارس 2020 سيسهم في استقرار أسواق النفط.

كذلك أشاد بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين دول "أوبك+"، الذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. 

يذكر أن الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" اتفقت مطلع الشهر الجاري على تمديد التخفيضات لـ 9 أشهر أخرى بهدف امتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

كذلك وقعت الدول المنضوية في الاتفاق، التي يبلغ عددها 24 دولة، على ميثاق تعاون طويل الأجل. 

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وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن الميثاق: " يجب أن يصبح أساسا لتعاوننا في المستقبل، وبفضل هذه المنصة سنكون قادرين على مراقبة أسواق النفط بشكل مستمر والرد فورا على أي خلل"

المصدر: "واس"

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