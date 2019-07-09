أشاد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الذي عقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات "أوبك" و"أوبك+" لتمديد خفض إنتاج النفط.

وذكر المجلس، في بيان نقلته وكالة "واس"، أن تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية مارس 2020 سيسهم في استقرار أسواق النفط.

#عاجل_واس#مجلس_الوزراء يشيد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020م ، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول.#واس — واس (@spagov) July 9, 2019

كذلك أشاد بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين دول "أوبك+"، الذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

#مجلس_الوزراء يُشيد بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.#واسpic.twitter.com/7zLKm4EkcB — واس (@spagov) July 9, 2019

يذكر أن الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" اتفقت مطلع الشهر الجاري على تمديد التخفيضات لـ 9 أشهر أخرى بهدف امتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

كذلك وقعت الدول المنضوية في الاتفاق، التي يبلغ عددها 24 دولة، على ميثاق تعاون طويل الأجل.

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وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن الميثاق: " يجب أن يصبح أساسا لتعاوننا في المستقبل، وبفضل هذه المنصة سنكون قادرين على مراقبة أسواق النفط بشكل مستمر والرد فورا على أي خلل"

المصدر: "واس"