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صعود احتياطيات الصين الدولية في يونيو

مال وأعمال

صعود احتياطيات الصين الدولية في يونيو
Reuters
صعود احتياطيات الصين الدولية في يونيو
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أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في يونيو الماضي إلى 3.119 تريليون دولار.

ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار، من 79.83 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات الاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن احتياطيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم سترتفع في يونيو بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"

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