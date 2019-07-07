مصر: احتياطياتنا الاستراتيجية من الأرز تكفي لشهر أكتوبر المقبل

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من مادة الأرز تكفي احتياجات البلاد حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن سعر الأرز سينخفض.

وأشارت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، إلى أنه لم يتضح على الفور السبب وراء هذا التغيير، ولم يتسن معرفة مزيد من التفاصيل عن موعد خفض سعر الأرز، أو حجم الخفض، إذ صرح المصيلحي الشهر الماضي، أن "احتياطيات الأرز تكفي لتلبية احتياجات البلاد حتى ديسمبر من العام الجاري".

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وفي السياق، نقلت الوكالة عن الوزير المصري، إعلانه أن "احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي احتياجات البلاد لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر".

وأضاف أن "مصر اشترت 3.26 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي"، مؤكدة إلى أن احتياطيات الزيوت تغطي استهلاك البلاد لمدة 3.3 شهر.

وتعمل مصر لاستحداث طرق وحلول استثنائية لمعالجة نقص المساحة المزروعة من الأرز بسبب الشح المائي، ورغبتها في توفير العملة الصعبة، حيث عانت مصر العام الماضي من نقص مساحة الأراضي المخصصة لزراعة هذا المحصول الذي يتطلب مياها وفيرة، وهو ما دفع الحكومة لتقليص مساحة زراعته واللجوء إلى استيراد كميات ضخمة منه.

المصدر: رويترز