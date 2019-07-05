مصر.. طوابير جرّارة أمام محطات الوقود بعد ارتفاع البنزين

شهدت بعض المحافظات في مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين، وسجّل أمس الخميس اصطفاف السيارات بطوابير غير مسبوقة أمام محطات الوقود، للتزود به بالسعر القديم.

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واصطفت طوابير السيارات عند محطات الوقود في محافظة القليوبية، بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها في التاسعة من صباح اليوم الجمعة كما شهدت محطات الوقود بمحافظة المنوفية زحاما شديدا مساء أمس الخميس.

وأكد مدير المواقف بالقليوبية محمد عبد الهادي، أن هناك رقابة صارمة على المواقف عن طريق لجان مشكلة تتابع الحركة لمنع أي سائقين يخالفوا التعليمات أو يقوموا بزيادة الأجرة عن التعريفة الرسمية واتخاذ الإجراءات ضدهم.

وقال مستشار وزير التنمية المحلية المصري خالد قاسم، إنه منذ مساء الخميس تم توجيه كافة المحافظات لرصد أي مخالفات، وتنظيم المرور الميداني على محطات البنزين ومواقف السيارات لضبط الأسعار خاصة مواقف الأجرة.

وأوضح قاسم أنه تم رصد العديد من المخالفات من جانب محطات الوقود في المحافظات، بسبب الامتناع عن بيع الوقود منذ مساء الخميس ومحاولة احتكاره.

وتسعى مصر للتخلص من الدعم نهائيا والاستفادة منه في قطاعات أخرى، بجانب تخفيض عجز الموازنة لاسيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي برفع أسعار البنزين في مصر إلى سعر الكلفة منتصف يونيو الماضي، بعد زيادة أسعار البنزين في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%.

وفي يونيو 2017 وصلت زيادة أسعار البنزين إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 تراوحت زيادة أسعار البنزين بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 اقتربت من الضعف، لتتراوح زيادة أسعار البنزين الإجمالية بين 400% و500%.

المصدر: "فيتو"