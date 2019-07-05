مصر تعلن أسعار الوقود الجديدة

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، إذ تراوحت الزيادة بين 16و30% في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود.

وتقرر رفع سعر البنزين "92 أوكتان" إلى 8 جنيهات للتر من 6.75، والبنزين "80 أوكتان" إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، فيما زاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي، بحيث زادت بنوعيها من 50 جنيها إلى 65 جنيها، و130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

فيما أبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والإسمنت والكهرباء دون تغيير، ووفقا لقرار الحكومة فإن الأسعار الجديدة ستطبق ابتداء من الساعة 9 صباحا من تاريخ اليوم.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليارا للعام المالي الحالي 2018-2019، الذي انتهي منذ أيام.

المصدر: "الشروق"