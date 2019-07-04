مصر تحقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات

حقق ميزان المدفوعات المصري، فائضا كليا بلغ نحو 1.4 مليار دولار، خلال يناير-مارس 2019، ما أدى لتراجع العجز الكلي إلى 351.2 مليون دولار، خلال يوليو-مارس 2018/2019.

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وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس في السنة المالية 2018/2019، أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.

وأشار إلى تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية، لارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 2.8% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار.

وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي مارس في السنة المالية 2018/2019، أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية ساهم في الحد من تحقيق مزيد من العجز في الميزان التجاري، وأن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار ويرجع ذلك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6%، لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار؛ لارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لارتفاع الكميات المصدرة.

المصدر: RT