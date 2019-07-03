السعودية تنجح بإصدار سندات اليورو

ذكرت وزارة المالية السعودية، يوم الأربعاء، أنها أصدرت أول طرح سندات لها مقوم بعملة اليورو بقيمة 3 مليارات يورو بنجاح اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طرح السندات توزع على شريحتين، الأولى بلغت مليار يورو لأجل 8 سنوات وتستحق في 2027، والثانية بقيمة ملياري يورو لأجل 20 سنة وتستحق في 2039.

ويأتي إصدار السندات في إطار سياسة تهدف لدعم الإنفاق وتمويل عجز الميزانية، حيث أن الرياض تخطط لإصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار خلال العام الجاري.

المصدر: وكالات