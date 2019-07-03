النفط مستقر بفضل اتفاق "أوبك+"

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج، رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب.

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وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 62.52 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار.

واتفقت "أوبك" ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا الثلاثاء على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر إضافية.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، حيث أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات لتراجعها ثلاثة ملايين برميل.

وقال محللون من سيتي للأبحاث إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط في النصف الثاني من العام، مما سيعزز الأسعار.

المصدر: "رويترز"