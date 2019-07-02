"أوبك+" توقع ميثاق تعاون دائم

وقع ممثلو الدول المصدرة للنفط "أوبك" الثلاثاء، على "ميثاق" تعاون مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، يهدف إلى إقامة "تعاون دائم" في سوق النفط.

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وتعد الوثيقة الموقعة بين "أوبك" وشركائها ثمرة تعاون بين الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، لا سيما بين روسيا والسعودية.

وتم توقيع "الميثاق" خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر "أوبك" في فيينا، بحضور ممثلي الدول الـ 14 الأعضاء في "أوبك" والمنتجين المستقلين الـ 10. وتمت الموافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة، التي وصفتها السعودية بأنها "تاريخية".

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مؤتمر صحفي اليوم، إن جميع وزراء "أوبك" وافقوا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وذلك بعد اتفاق روسيا والسعودية على هذه التخفيضات خلال قمة "مجموعة العشرين" في أوساكا نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات