أكثر من 6 مليارات دولار واردات العراق من النفط خلال شهر يونيو

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة عنها لشهر يونيو الماضي، وفقا للإحصائية الأولية الخاصة بشركة النفط الوطنية "سومو".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (101) مليون و(705) آلاف برميل".

وأضاف: "أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي فبلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(162) ألفا و(559) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (735) ألفا و(548) برميلا".

وأشار جهاد إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(520) ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(390) ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (105) آلاف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (25) ألف برميل".

وتابع جهاد "أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,578) دولار، وبلغت إيرادات التصدير لشهر يونيو (6) مليارات و(397 ) مليونا و(172) ألف دولار".

المصدر: RT