الملك سلمان وعبد المهدي يبحثان تجنيب المنطقة خطر الحروب وإرساء استقرار أسعار النفط

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بحثا فيه العلاقات الثنائية وإرساء الاستقرار في أسواق النفط.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن عبد المهدي والملك سلمان تناولا في اتصال هاتفي "تطوير العلاقات بين البلدين"، موضحا أنه "جرى البحث أساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة، المنعقد حاليا في فيينا، لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان أن الطرفين "أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية" في شهر أبريل الماضي، "وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة".

وشدد رئيس الوزراء العراقي والعاهل السعودي على ضرورة "التهدئة" في المنطقة "وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".

وجرت هذه المكالمة تزامنا مع استضافة فيينا، يومي الاثنين والثلاثاء، اجتماعا لوزراء طاقة الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" لمناقشة تمديد الاتفاق حول خفض إنتاج النفط، والذي انتهى سريانه يوم 30 يوليو.

وتأتي المكالمة أيضا على خلفية تصعيد حاد للتوتر في منطقة الخليج بسبب تزايد الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، فيما يسعى العراق للعب دور الوسيط في هذه القضية لتهدئة التوتر، حسبما أعلنته بغداد سابقا.

المصدر: RT