روسيا تدعم قطاعها الزراعي بإجراء جديد

تسعى روسيا إلى تعزيز موقعها في سوق الحبوب العالمية، وفي هذا الإطار قررت حكومتها تمديد الإعفاء من الرسوم المفروضة على صادرات القمح حتى 1 يوليو 2021.

ووفقا لمرسوم نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية فإن القرار سيسهل تصدير منتجات القطاع الزراعي - الصناعي.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال فعالية الخط المباشر مع المواطنين، إنه من المتوقع أن تتضاعف صادرات روسيا الزراعية في السنوات الخمس المقبلة لتصل قيمتها إلى 45 مليار دولار.

وأضاف أن روسيا ضمنت الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، كذلك أوعز الرئيس بإنشاء علامة تجارية روسية للمنتجات "الخضراء"، أي المنتجات غير المعدلة وراثيا.

وتصدرت روسيا في العام 2016 دول العالم من حيث صادرات القمح، ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تضاعفت حصة البلاد في سوق القمح العالمية بنحو 4 أضعاف.

وبشكل عام زاد إنتاج المنتجات الزراعية في روسيا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 20% وفقا لوزارة الزراعة، وسط توقعات أن تدخل روسيا قريبا لائحة أكبر 10 دول مصدرة للمنتجات الزراعية في العالم.

المصدر: وكالات