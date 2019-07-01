بالصور.. ضبط عملية تهريب أموال كبيرة أخفيت بطريقة شيطانية في سلطنة عمان

ضبطت السلطات المختصة في مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان، محاولة تهريب لمبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات الأجنبية.

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ونقلت وسائل إعلام عمانية عن الإدارة العامة للجمارك، أن مسافرا في مطار مسقط الدولي، ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات.

atheer.om

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وأوضحت سلطات الجمارك أن المسافر "عمد إلى إخفاء هذه العملات في محافظ جلدية بداخل صناديق كرتونية".

المصدر: atheer