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بالصور.. ضبط عملية تهريب أموال كبيرة أخفيت بطريقة شيطانية في سلطنة عمان

مال وأعمال

بالصور.. ضبط عملية تهريب أموال كبيرة أخفيت بطريقة شيطانية في سلطنة عمان
atheer.om
بالصور.. ضبط عملية تهريب أموال كبيرة أخفيت بطريقة غريبة في سلطنة عمان
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ضبطت السلطات المختصة في مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان، محاولة تهريب لمبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات الأجنبية.

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ونقلت وسائل إعلام عمانية عن الإدارة العامة للجمارك، أن مسافرا في مطار مسقط الدولي، ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات.

بالصور.. ضبط عملية تهريب أموال كبيرة أخفيت بطريقة شيطانية في سلطنة عمان
atheer.om

بالصور.. ضبط عملية تهريب أموال كبيرة أخفيت بطريقة شيطانية في سلطنة عمان
atheer.om

وأوضحت سلطات الجمارك أن المسافر "عمد إلى إخفاء هذه العملات في محافظ جلدية بداخل صناديق كرتونية".

المصدر: atheer

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