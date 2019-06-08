أعلنت عمان عن فرضها ضريبة بنسبة 100% على بعض السلع المضرة بصحة المواطنين أو بالبيئة، بما فيها المشروبات الكحولية والتبغ وحتى لحم الخنزير.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة الضرائب في السلطنة أن "الضريبة الانتقائية" التي يبدأ سريانها اعتبارا من 15 يونيو الجاري تأتي في سبيل "الحفاظ على الصحة العامة"، بموجب الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016.

وأوضحت الأمانة أن الضريبة بنسبة 100% ستطال التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة و"السلع ذات الطبيعة الخاصة"، بما فيه المشروبات الكحولية ولحم الخنزير، علاوة على ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية.

المصدر: RT