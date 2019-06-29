الجمارك العراقية تصدر بيانا يخص مطارات بغداد والنجف والبصرة

أصدرت سلطات الجمارك العراقية تنويها لكافة المسافرين المغادرين والقادمين للعراق، يفيد بأن مطارات بغداد والبصرة والنجف لا تسمح بإدخال البضائع والمواد التي تحمل الصفة التجارية.

ووجهت الهيئة في بيانها تنويها "إلى المسافرين المغادرين والقادمين للعراق، بأن صالات المسافرين في مطارات بغداد والبصرة والنجف تتعامل مع الهدايا والأمتعة الشخصية فقط، وغير مسموح إدخال البضائع والمواد التي تحمل الصفة التجارية عن طريق صالات المسافرين.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها أعلنت "خلال الفترات الماضية عن ضبط وحجز كميات كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومختلف المواد المخالفة لضوابط الاستيراد المعتمدة، والتي جاءت بكميات تجارية بدون موافقات رسمية والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وأضافت الهيئة أنها أعلنت الشهر الماضي عن ضوابط الأمتعة الشخصية ونوع المواد المسموح للمسافرين بإدخالها وإخراجها عبر صالات المطارات في العراق، وفق ضوابط البنك المركزي العراقي.

المصدر: وكالات