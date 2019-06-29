اتفق الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب، والصيني، شي جين بينغ، اليوم السبت، على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية "هواوي" الصينية.

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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا خلال لقائهما (على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية) على استئناف مناقشة المسائل التجارية والاقتصادية، على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

ونقلت عن الجانب الأمريكي تصريحه عقب اللقاء أن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية.

وأضافت: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة".

من جهته قال ترامب للصحفيين إن لقاءه مع الزعيم الصيني كان "ممتازا" و"جيدا جدا"، مضيفا أن "المفاوضات تعود إلى المجرى الصحيح".

وكان شي جين بينغ أعلن قبل انطلاق اللقاء أن التعاون بين البلدين أفضل من المواجهة، مشيرا إلى أن كل واحد من الطرفين سيستفيد من تطويره الثابت.

من جانبه استبق ترامب اللقاء بالقول إنه سيناقش قضية شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) في محادثاته مع الرئيس الصيني.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "كنت معه الليلة الماضية. لقد تم إنجاز الكثير بالفعل الليلة الماضية.. وفيما يتعلق بإمكانية إبرام اتفاق، فإن الوقت سيحدد ذلك".

وكان ترامب نوه في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية باحتمال فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية بقيمة 320 مليار دولار، وذلك في حال فشل الجانبين بتحقيق تقدم في المفاوضات التجارية.

وقال: "تنحصر خطة "ب" في أننا سنحصل على مليارات الدولارات من الصين شهريا، وسوف نتاجر معها أقل فأقل".

المصدر: وكالات