النفط ينخفض رغم العقوبات الأمريكية على إيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متأثرة بالمخاوف على الطلب العالمي على الخام، بعد أن حظيت الأسعار بالدعم نتيجة التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

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وجرى تداول عقود الخام العالمي مزيج "برنت"، بحلول الساعة 07:42 بتوقيت موسكو، عند 64.59 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42%، فيما تم تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 57.53 دولار بانخفاض نسبته 0.64%.

وارتفع مزيج "برنت" الأسبوع الماضي بنسبة 5%، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 10%، مع زيادة حدة التوتر في الخليج، لاسيما بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.

والأمس اتخذت واشنطن خطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على طهران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال محللون، إن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران سيزيد من فرص ارتفاع الأسعار خاصة مع احتدام المواجهة بين الجانبين، كما أن توقعات نمو الطلب غير واضحة في النصف الثاني من العام.

المصدر: "رويترز"