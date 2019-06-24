فتحت السعودية الأحد باب الطلبات أمام الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة على أراضيها مقابل 213 ألف دولار، وذلك في إطار برنامج يهدف لجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى المملكة.

ويتضمن برنامج "الإقامة المميزة" نوعين من الإقامات، الأولى لمدة عام مقابل 100 ألف ريال سعودي (نحو 26.6 ألف دولار)، والثانية دائمة مقابل 800 ألف ريال (حوالي 213 ألف دولار).

المقابل المالي لمعالجة طلب التقديم على #الإقامة_المميزة_في_السعودية والحصول عليها pic.twitter.com/Mqk6bY1WGM — الإقامة المميزة| Premium Residency (@SaudiPRCen) June 23, 2019

وستسمح "الإقامة المميزة" للأجانب بشراء العقارات وممارسة الأعمال التجارية في السعودية دون الحاجة لوجود كفيل، إضافة لإمكانية مغادرة المملكة بسهولة وفقا لما نُشر على الصفحة الرسمية للبرنامج في "تويتر".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طرح فكرة البرنامج الجديد لأول مرة في 2016، وذلك كجزء من خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي تهدف لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، حينها توقع ولي العهد أن يعود البرنامج بعائدات سنوية تقدر بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.

وتسعى السعودية من خلال البرنامج جذب الأجانب الأثرياء إلى أراضيها، كما يأتي في وقت تسعى فيه لخفض معدلات البطالة بين مواطنيها على حساب العمالة الأجنبية، الذين غادروا مئات الآلاف منها المملكة بسبب النمو الاقتصادي البطيء والرسوم الشهرية المفروضة عليهم وعلى أسرهم.

ويعد البرنامج مؤشرا على أن البحث عن عائدات غير نفطية يدفع الدول الخليجية إلى إعادة التفكير في دور الأجانب في مجتمعاتها، وذلك في خطوة بارزة بمنطقة يخضع فيها الأجانب لقواعد إقامة صارمة.

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قبل السعودية وافقت الإمارات على برنامج يمكن للأجانب في إطاره الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات، فيما أقرت قطر قانونا يمنح فئات محددة من الأجانب الإقامة الدائمة.

المصدر: "بلومبرغ"