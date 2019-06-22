الحكومة اليمنية توقف استيراد المشتقات النفطية من 3 موانئ عربية

أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية اليوم السبت، وقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

وقالت اللجنة في بيان على "تويتر": "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".

للحد من التلاعب في المواصفات، و التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن

اللجنة الاقتصادية تصدر التعميم رقم 3 لسنة 2019 بشأن الموانئ الغير مقبول الشحن منها، و اشتراط ارفاق وثيقة شهادة المنشاء بنموذج طلب الحصول على تصريح الحكومة من اللجنة الاقتصادية pic.twitter.com/4nns3PHMnZ — ECYEMEN (@ECYEMEN1) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

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وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات والضوابط والشروط المطروحة من قبلها تأتي "للحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن".

واللجنة الاقتصادية هي جهة حكومية يمنية تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين التي تستقبل معظم الوقود المستورد من الخارج.

المصدر: RT