 
مباشر
عاجل
مصادر عراقية لـ "رويترز": إجلاء متعاقدين أمريكيين من قاعدة بلد بسبب تهديدات أمنية محتملة

السعودية تنضم لمجموعة "فاتف" المالية

مال وأعمال

السعودية تنضم لمجموعة
Reuters Faisal Nasser
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0sh

وافقت مجموعة العمل المالي "فاتف" أثناء اجتماعها الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في مدينة أورلاندو الأمريكية، على انضمام السعودية للمجموعة، لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

ووافقت المجموعة في شهر يونيو 2015 على منح السعودية عضوية مراقب في المجموعة، "على دورها في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح"، وفقا لموقع صحيفة "عكاظ" السعودية.

إقرأ المزيد
اتفاق سعودي فرنسي لبناء مصنع لهياكل الطائرات في المملكة
اتفاق سعودي فرنسي لبناء مصنع لهياكل الطائرات في المملكة

ويأتي انضمام السعودية إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل - أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة - التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017 - 2018، بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، وتبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في هذا المجال، الأمر الذي مكّنها من الحصول على عضوية المجموعة، وفقا للصحيفة السعودية.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة