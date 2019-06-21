وافقت مجموعة العمل المالي "فاتف" أثناء اجتماعها الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في مدينة أورلاندو الأمريكية، على انضمام السعودية للمجموعة، لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

ووافقت المجموعة في شهر يونيو 2015 على منح السعودية عضوية مراقب في المجموعة، "على دورها في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح"، وفقا لموقع صحيفة "عكاظ" السعودية.

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ويأتي انضمام السعودية إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل - أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة - التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017 - 2018، بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، وتبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في هذا المجال، الأمر الذي مكّنها من الحصول على عضوية المجموعة، وفقا للصحيفة السعودية.

المصدر: عكاظ