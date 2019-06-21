اتفاق سعودي فرنسي لبناء مصنع لهياكل الطائرات في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، إبرامها مذكرة اتفاق مع شركة "Figeac Aéro" الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء محركات الطائرات.

وتضمنت مذكرة الاتفاق التي وقعت أثناء معرض "لو بورجيه" الجوي في باريس، إنشاء مشروع مشترك بين "SAMI" و"Figeac Aéro"، لبناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران المعدنية، والذي ستمتلك الشركة السعودية غالبية أسهمه، وسيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجاري، وسيستمر لمدة عامين ونصف.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" أندرياس شوير: "يمثل المشروع الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز من قدراتنا المحلية تماشيا مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030".

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، جان كلود مايار: "بعد دراسة وبحث لمدة أربع سنوات مع العديد من الشركاء المحتملين حول المنظومة السعودية، توصلنا إلى أن شراكتنا في المشروع المستقبلي ستمكن السعودية من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها".

وسيشرف على إدارة وتشغيل المنشأة الجديدة التي سيكون موقعها إما في الرياض أو جدة، مهندسون وفنيون سعوديون مؤهلون ومدربون، وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها في المنشأة عمليات التشغيل الآلي مثل أعمال الصفائح المعدنية، وعمليات المعالجة السطحية، وأعمال التجميع الفرعية.

وسيدعم البرنامج المشاريع المشتركة الأخرى التابعة لشركة "SAMI" بهدف تعزيز توطين الصناعات العسكرية وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030.

المصدر: سبق