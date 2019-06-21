أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، بأنه قد يتم توقيع اتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي العام المقبل.

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وقال مانتوروف: "أعتقد أنه في العام المقبل هناك فرصة لإكمال العمل والتوقيع على اتفاق على مستوى الاتحاد الاقتصادي".

يذكر أنه تم عقد المرحلة الأولى من المفاوضات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد في يناير 2019، وستوفر الاتفاقية فرصا جديدة لتطوير وتبسيط التجارة بين الطرفين.

ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقد تلقى الاتحاد أكثر من 50 اقتراحا من مختلف البلدان والمنظمات الدولية حول إقامة أو توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

المصدر: تاس