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مدفيديف: نقدر مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا

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مدفيديف: نقدر مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف
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قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إن موسكو تثمن مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا على الساحة الدولية.

وأضاف مدفيديف، في كلمته اليوم، أمام المؤتمر الاقتصادي "روسيا - إفريقيا"، المنعقد في موسكو: "روسيا تثمن مواقف الشركاء في إفريقيا، الذين ينأون بالنفس عن الهجمات الموجهة ضد روسيا، وهم كثر الآن، كما تعلمون".

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ولفت رئيس الوزراء الروسي، الانتباه، إلى دعم الدول الإفريقية كذلك، لفكرة توسيع تمثيل الدول النامية في مؤسسات الإدارة العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال إنه من الصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن، بسبب الموقف المعروف لعدد من الدول. ولكن يجب دعم هذه الفكرة رغم كل ذلك.

المصدر: تاس

 

 

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