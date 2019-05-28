بوتين والسيسي يترأسان أول قمة روسية إفريقية في سوتشي

يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أول قمة بين روسيا وإفريقيا ستستضيفها مدينة سوتشي في أكتوبر المقبل، لتوثيق أواصر الصداقة بين الجانبين.

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وفي حدث يعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، سيجتمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية والفرعية مع الجانب الروسي في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود في الـ24 من أكتوبر المقبل.

وستركز القمة المنتظرة على آفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.

كما ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانا سياسيا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإفريقي.

وسيفتتح رئيسا روسيا ومصر في الـ23 من أكتوبر منتدى اقتصاديا، يجري تنظيمه في إطار فعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبريات الشركات.

ومن المتوقع أن يسفر هذا المنتدى عن التوقيع على حزمة هامة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وبلدان القارة السمراء.

المصدر:RT