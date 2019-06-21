الخطوط الإماراتية تتفادى التحليق فوق مناطق النزاع المحتملة في الخليج

أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية الجمعة، أنها ستعيد توجيه رحلاتها بعيدا عن مناطق النزاع المحتملة في الخليج في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أمس بشكل حاد، بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، فيما نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

يتبع..