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استثمار قطري جديد في تركيا

مال وأعمال

استثمار قطري جديد في تركيا
Reuters
استثمار قطري جديد في تركيا
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كشفت "رويترز" عن استثمار قطري جديد في تركيا وذلك، بعد بيانات تحدثت عن أن مستثمرين قطريين سحبوا استثمارات بنحو 800 مليون دولار من الاقتصاد التركي خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2019.

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ونقلت الوكالة عن شركة "بوينر بيراكندي" التركية، أن شركة استثمارية قطرية تسمى "مايهولا" ستشتري حصة 43.91% في الشركة التركية لتجارة التجزئة مقابل 405 ملايين دولار، وفقا لاتفاق أبرم في مايو الماضي.

وفي وقت سابق، قالت شركة "بوينر" القابضة التي تملك حصة في "بوينر بيراكندي"، إنها توصلت إلى تفاهم مع "مايهولا" على بيعها حصة في شركة التجزئة.

المصدر: "رويترز"

 

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