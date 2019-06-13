ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن مستثمرين قطريين قاموا بسحب استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة (نحو 800 مليون دولار) من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

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وقالت إن حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين القطريين بلغ خلال شهر ديسمبر العام الماضي 14.745 مليار ليرة، غير أنها تراجعت في شهر مايو الماضي بنحو 30.95% لتسجل 10.181 مليار ليرة.

وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن عقب لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في أغسطس الماضي، أن الدوحة ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا لدعم الاقتصاد.

وعقب ذلك أبرمت شركة "تنميات" القابضة القطرية وشركة "سارفاز" للاستثمار العقاري بتركيا، اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية سياحية ثقافية في العالم، في تركيا.

يذكر أن العلاقات بين الدوحة وأنقرة تعززت بعد قرار المقاطعة الخليجية في 2017، حيث أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى الدوحة، فيما ضخت الأخيرة استثمارات في الاقتصاد التركي.

ويأتي ذلك في وقت حساس لليرة التركية، والتي انخفضت خلال العام الجاري بنحو 9% أمام الدولار، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018، وصنفت الليرة في 2019 ضمن أسوأ عملات أسواق الناشئة.

(الدولار = 5.8 ليرة بتاريخ 13 يونيو)

المصدر: "زمان التركية"