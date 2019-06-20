النفط يقفز بعد تصريحات ترامب عن "الخطأ الجسيم" الإيراني
Reuters
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بنحو 5% بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، وقال، "إنها ارتكبت خطأ جسيما"
وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو، عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85% عن مستوى الإغلاق السابق.
فيما جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 64.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.69% عن التسوية السابقة.
وجاء الارتفاع بعدما غرد ترامب عبر صفحته في "تويتر"، وكتب: "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.
Iran made a very big mistake!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019
المصدر: وكالات
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