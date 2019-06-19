الكويت تعلق عمل مصفاة ميناء عبد الله
Reuters
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علقت الكويت، اليوم الأربعاء، عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبد الله، التي تبعد حوالي 53 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الكويت.
وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها في موقع "تويتر"، إن العمليات توقفت بشكل مؤقت صباح اليوم نتيجة انقطاع مياه التبريد.
وأضافت الشركة، أن عمليات التصدير "لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف المؤقت".
تنوية من #البترول_الوطنيةpic.twitter.com/4GmXiFGv2f— البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) June 19, 2019
وأنشئت المصفاة عام 1958، وكانت تملكها شركة أمريكية، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الكويت في عام 1977، وتبلغ طاقة المصفاة الإنتاجية نحو 145 ألف برميل يوميا.
المصدر: وكالات
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