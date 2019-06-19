علقت الكويت، اليوم الأربعاء، عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبد الله، التي تبعد حوالي 53 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الكويت.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها في موقع "تويتر"، إن العمليات توقفت بشكل مؤقت صباح اليوم نتيجة انقطاع مياه التبريد.

وأضافت الشركة، أن عمليات التصدير "لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف المؤقت".

وأنشئت المصفاة عام 1958، وكانت تملكها شركة أمريكية، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الكويت في عام 1977، وتبلغ طاقة المصفاة الإنتاجية نحو 145 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالات