كارتر يحذر من الصدام مع الصين ويعطي وصفة غير متوقعة للصلح!

اقترح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في الذكرى 40 لتطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين على البلدين، إقامة شراكة في القارة الإفريقية.

وحذر كارتر البالغ من العمر 94 عاما من مخاطر الانزلاق إلى "حرب باردة جديدة" مع الصين، داعيا الجانبين إلى أن يجعلا من التنمية الإفريقية قضية مشتركة بين الجانبين.

وأعرب كارتر، الذي تم التطبيع مع الصين في عهده مع الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ، عن مخاوف من إمكانية أن تتصاعد "في هذه اللحظة الحساسة، التصورات والحسابات الخاطئة والفشل في اتباع قواعد محددة بعناية للتعاون في مناطق مثل مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي إلى صراع عسكري، ما سيتسبب في كارثة في جميع أنحاء العالم".

ورأى الرئيس الأمريكي الأسبق في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" أن "أسهل طريق" للتعاون بين بلاده والصين يمر عبر القارة الإفريقية، لافتا إلى أن البلدين على الرغم من انخراطهما بشكل تعاوني في بعض الأحيان لمكافحة الأمراض وتشييد بنى تحتية وحفظ السلام، إلا أن كل دولة تتهم الأخرى بالاستغلال الاقتصادي والتلاعب السياسي.

وأكد كارتر أنه "من خلال العمل مع الأفارقة، سيساعد هذا الأمر أيضا الولايات المتحدة والصين في التغلب على انعدام الثقة وإعادة بناء هذه العلاقة الحيوية".

وكانت الولايات المتحدة قد صعدت من تحذيراتها للدول النامية من المساعدات التي تقدمها الصين، متهمة بكين بأنها تغري هذه الدول بمشروعات تجعل منها مصائد للديون.

كما يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمكن وصفه بحرب تجارية شرسة ضد الصين، من خلال زيادات كبرى في التعرفة الجمركية، إضافة إلى العقوبات الموجهة لخنق شركة "هاواوي" الصينية العملاقة.

المصدر: South China Morning Post