وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، أمرا تنفيذيا ينص على إطلاق بعد نحو عامين نظام التأشيرة الإلكترونية لرعايا مجموعة من الدول، لتسهيل إجراءات دخولهم إلى الأراضي الروسية.

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ووفقا لصحيفة "كوميرسانت"، التي أطلعت على الوثيقة، فإن نظام التأشيرة الإلكترونية سيطبق ابتداء من 1 يناير 2021، وسيكون لزيارة واحدة ولفترة قصيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد سيسمح بالقيام بزيارة إلى روسيا لمدة أقصاها 16 يوما، ويهدف لتعزيز تدفق السياح إلى روسيا وتسهيل زيارات رجال الأعمال.

ولم يتم تحديد قائمة الدول، التي سيسمح لمواطنيها الحصول على التأشيرة الإلكترونية، لكن مصادر لـ"كوميرسانت" قالت إن القائمة ستضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، ومن المتوقع أن تخلو القائمة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

والتأشيرة الإلكترونية الجديدة لن تكون مجانية، إذ يتوقع أن تصل كلفتها إلى 50 دولارا.

ويمكن حاليا لرعايا 18 دولة، منها الإمارات وقطر والهند والصين واليابان، الاستفادة من نظام التأشيرة الإلكترونية المجانية وزيارة منطقة الشرق الأقصى الروسي، على أن يطبق هذا النظام على منطقة كالينينغراد اعتبارا من 1 يوليو.

المصدر: "كوميرسانت"