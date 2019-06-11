وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات بحد أدنى قدرها 150 جنيها شهريا.

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ورفع مشروع القانون، الحد الأدنى لإجمالي قيمة المعاش إلى نحو 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة إلى 9.8 مليون مستفيد.

كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، وسيتأثر من وضع حد أقصى للزيادة 483 ألف ملف معاش تمثل 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

المصدر: وكالات