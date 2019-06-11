 
مباشر

مصر.. موافقة نهائية على زيادة المعاشات بنسبة 15%

مال وأعمال

مصر.. موافقة نهائية على زيادة المعاشات بنسبة 15%
Reuters Mohamed Abd El Ghany
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz4o

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات بحد أدنى قدرها 150 جنيها شهريا.

إقرأ المزيد
مصر.. مجلس النواب يقر زيادة في معاشات العسكريين قدرها 15%
مصر.. مجلس النواب يقر زيادة في معاشات العسكريين قدرها 15%

ورفع مشروع القانون، الحد الأدنى لإجمالي قيمة المعاش إلى نحو 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة إلى 9.8 مليون مستفيد.

كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، وسيتأثر من وضع حد أقصى للزيادة 483 ألف ملف معاش تمثل 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية