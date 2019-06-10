 
مباشر

سوريا تدرس شراء الكهرباء من روسيا

مال وأعمال

سوريا تدرس شراء الكهرباء من روسيا
Sputnik
خطوط نقل الطاقة الكهربائية بالقرب من دمشق - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyyg

قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن بلاده تدرس مسألة شراء الكهرباء من روسيا.

وذكر، أنه تم توقيع عدة مذكرات حول التفاهم، مع الجانب الروسي، بما في ذلك إعادة تأهيل وإصلاح الأقسام 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء.

وقال خربوطلي: "يبحث الجانبان كذلك، إمكانية شراء الطاقة الكهربائية، في حال تم تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطات التوليد الحرارية".

إقرأ المزيد
سوريا.. إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة
سوريا.. إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة

وأضاف الوزير السوري: "قبل أيام قليلة، أرسل الجانب الروسي، "تكنوبروم"، دعوة لتأكيد تفعيل المذكرات والاتفاقيات التي أبرمها الطرفان الروسي والسوري".

وأشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام التعاون بين الدولتين، هي مسألة التمويل. وقال "إن شاء الله، سيتم التغلب على صعوبات التمويل قريبا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محال مغلقة ومتاريس بالشوارع.. جولة في الخرطوم في ثاني أيام العصيان المدني