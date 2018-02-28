سوريا.. إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة

أطلقت الحكومة السورية مشروعا لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة البديلة وتحديدا الشمس في إحدى المدارس بضواحي دمشق، باستطاعة 140 كيلوواط ساعي وبكلفة 110 ملايين ليرة سورية.

والمشروع هو ثمرة تعاون بين وزارتي الكهرباء والتربية في سوريا. ونفذت المشروع الشركة السورية الأوكرانية "سولاريك"، حيث تم تركيب ألواح كهروضوئية على سطح إحدى المدارس في منطقة قدسيا بريف دمشق، وبلغت فترة تنفيذ المشروع متضمنة الدراسة نحو 6 أشهر.

وقال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، بحسب ما نقلته وكالة "سانا" أمس الثلاثاء، إن "المشروع سيوفر حوالي 80 طنا من النفط المكافئ بوفر مالي سنويا يقدر بـ 16 مليون ليرة سورية".

وأضاف الوزير الكهرباء أن هذا المشروع سينتج سنويا حوالي 230 ألف كيلوواط ساعي ستقوم بتغذية المجمع التربوي بالكهرباء والفائض سيحول إلى الشبكة العامة، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية مشابهة وقعت مع وزارة التربية.

من جهته، قال محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم إن هذا المشروع سيعمم في المحافظة ليس فقط على المدارس، بل سينتقل إلى أسطح الأبنية الحكومية ومن ثم إلى المنازل.

ويعد المشروع خطوة مهمة نحو توفير الكهرباء في محافظة ريف دمشق بشكل دائم، التي تعاني من حالات انقطاع لزيادة الضغط على الشبكة الكهربائية، وفي حال تعميم المشروع في المحافظة سيساهم ذلك في تخفيف الضغط عن الشبكة وقد يكون حلا لأزمة الكهرباء.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي