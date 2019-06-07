خفضت مصر حجم استيرادها من بعض الدول العربية خلال شهري يناير وفبراير 2019، وسجلت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول انخفاضا بلغ زهاء 638.9 مليون دولار.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء في مصر إلى أن هذا الرقم جاء مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، ليؤكد انخفاض القيمة الإجمالية لفاتورة الواردات المصرية في أول شهرين من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي واردات مصر، قد بلغ 12.4 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل 12.5 مليار لنفس الفترة من 2018، بانخفاض قيمته 87.5 مليون دولار، وذلك بعد تخفيض مصر حجم استيرادها من بعض الدول منها 13 دولة عربية، حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول لنحو 1.5 مليار دولار، مقابل 2.139 مليار.

وجاءت العراق، في أول القائمة التي انخفض حجم الواردات المصرية منه، حيث تراجعت واردات مصر منه بواقع 310.2 مليون دولار.

والدول العربية الأخرى التي انخفض معدل واردات مصر منها ترتّبت على التوالي وهي الأردن، سوريا، العراق، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، السعودية، قطر، الكويت، تونس، الجزائر، لبنان.

المصدر: وكالات