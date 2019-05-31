 
مباشر

الاستثمارات السعودية ترتفع بنسبة كبيرة في مصر

مال وأعمال

الاستثمارات السعودية ترتفع بنسبة كبيرة في مصر
Globallookpress Depo Photos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxbk

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن صافي الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع خلال الربع الثاني للعام المالي الجاري 44.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

إقرأ المزيد
السعودية: استثماراتنا في مصر سجلت 54 مليار دولار
السعودية: استثماراتنا في مصر سجلت 54 مليار دولار

وأضاف الجهاز أن صافي الاستثمارات السعودية في مصر سجل 125.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2018-2019، مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسعودية إلى 276.7 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 14.4%، بحسب الإحصاء.

بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض بلغ 9.5%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.2 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 7.7%.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إرضاع الكبير.. فتاوى قديمة يعود الجدل بشأنها بعد تغريدة من وسيم يوسف